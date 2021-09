GTT : nomination

(Boursier.com) — GTT annonce la nomination de Véronique Bouchard Bienaymé au poste, nouvellement créé, de Directrice de la Communication du Groupe. Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la communication, du marketing et de la RSE1, à l'international et en BtoB, Véronique Bouchard Bienaymé prend en charge la communication à la fois externe et interne du groupe GTT. Elle rapporte à Philippe Berterottière, Président-Directeur général du groupe GTT.

Avant de rejoindre GTT, Véronique Bouchard Bienaymé était Directrice de la Communication Groupe et RSE de Tarkett (revêtements de sol et surfaces sportives), un poste qu'elle occupait depuis 2012. Elle était auparavant Directrice de la Communication et de l'e-Business d'une des business units du groupe Rhodia-Solvay (chimie), au sein duquel elle a exercé différentes fonctions en communication et marketing de 1993 à 2012. Véronique Bouchard Bienaymé est diplômée d'un master du CELSA.