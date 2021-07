GTT : navigue "sans eau de ballast"

(Boursier.com) — GTT a obtenu, avec son partenaire le chantier naval Hudong Zhonghua Shipbuilding Group Co. (HZ), une double approbation de principe (AiP), de la part des organismes de classification China Classification Society (CCS) et DNV, pour la conception d'un navire de soutage et de ravitaillement en GNL "sans eau de ballast".

Les approbations reçues reconnaissent la conformité de cette innovation technologique avec les règles et codes relatifs aux navires de mer, à leur construction et leur équipement.

Le design "sans eau de ballast", équipé du système à membrane de GTT, permet de construire des navires plus économiques et plus respectueux de l'environnement. Cette solution développée par GTT permet de retirer l'installation de traitement des eaux de ballast et donc de réduire la consommation d'énergie du navire ainsi que son empreinte en CO2. Un navire sans ballast présente également des avantages en termes d'investissement et de coût d'exploitation, de simplification du fonctionnement du navire, de réduction de la corrosion et de prolongation de la durée de vie du navire. Une vaste campagne d'essais en bassin d'essais de carènes a permis de démontrer les bonnes performances de navigation et de tenue à la mer de ce concept.