GTT : lourde sanction, guidance un peu juste ?

(Boursier.com) — GTT est malmené comme assez rarement en cette fin de semaine avec un titre qui décroche de 8,5% à 96,9 euros. Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes mais la guidance d'Ebitda 2023 est jugée un peu courte par le marché. GTT vise un chiffre d'affaires de 385-430 ME, un Ebitda de 190-235 ME et un objectif de distribution d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net consolidé. Le consensus tablait sur un Ebitda de 235,5 ME pour des revenus de 409,4 ME.

Oddo BHF se montre moins pointilleux. L'analyste évoque des résultats annuels de bonne facture et des perspectives particulièrement attractives avec pour 2023. Malgré l'arrêt des contrats directs en Russie, compte tenu de la dynamique des nouvelles commandes, il table sur un TMVA de l'EBITDA 2022/25 de +23%. La valorisation du groupe demeure toujours attractive sur la base de 18,5x l'EBITDA 2023 et 14,5x 2024 au regard du profil de croissance retenu. Le broker reste ainsi logiquement à 'surperformer' sur la valeur en visant 130 euros.

Portzamparc ('achat') parle lui de résultats annuels nettement supérieurs à ses attentes grâce au rebond des facturations au T4 (+14,1%) et à une bonne maitrise des coûts. : Après une année 2022 riche de 162 commandes de méthaniers, 2 éthaniers de grande capacité, 1 FSRU et 42 cuves de GNL carburant, GTT dispose d'une visibilité inégalée et devrait, selon le broker, connaitre deux années de forte croissance pour dépasser les 550 ME de CA en 2024. A première vue et au regard de l'écoulement du carnet de commandes, le courtier devrait abaisser légèrement ses attentes 2023 et relever ses prévisions 2024 et 2025.