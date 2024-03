GTT : les technologies prédictives au service de la sécurité sur les méthaniers

(Boursier.com) — Une étude menée par Lloyd's Register, Shell International Trading and Shipping Company Limited et le groupe GTT conclut que les intervalles d'inspection des cuves à membranes à bord des méthaniers pourraient être prolongés en toute sécurité grâce aux technologies de surveillance digitale et à la maintenance prédictive.

Le code international des transporteurs de gaz (IGC) et les règles UR Z16 de l'IACS exigent que les cuves des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) fassent l'objet d'une inspection interne tous les 5 ans. Cette étude conjointe visait à déterminer si cet intervalle pouvait être prolongé dans le cadre d'un plan d'inspection alternatif, en tenant compte des implications sur le profil de risque. Le groupe de projet a procédé à une analyse approfondie de la conception des cuves de GNL et des systèmes connexes, ainsi que de leur fonctionnement, en tenant compte des mécanismes d'endommagement potentiel, de leurs conséquences et de leur détectabilité. L'étude conclut qu'une extension de la période d'inspection est possible avec une légère adaptation de la conception, une surveillance adéquate des cuves et une analyse des risques et des opérations spécifiques au navire (HAZOP).