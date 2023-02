GTT : léger repli du résultat net...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de GTT s'élève à 307,3 ME en 2022, en baisse de 2,4% par rapport à l'exercice 2021.

L'EBITDA atteint 161,1 ME, en baisse de 6,4% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel est de 152,2 ME sur l'exercice 2022, soit un taux de marge sur chiffre d'affaires de 49,5%.

Le résultat net atteint 128,3 ME sur l'exercice 2022, en baisse de 4,3% par rapport à l'année précédente.

Le Conseil d'Administration du 16 février 2023, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 3,10 Euros par action au titre de l'exercice 2022, identique à celui de 2021.

GTT annonce ses objectifs pour l'exercice 2023, soit un chiffre d'affaires de 385-430 ME, un EBITDA de 190-235 ME et un objectif de distribution d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net consolidé.