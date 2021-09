GTT lance une nouvelle solution de Smart Shipping

(Boursier.com) — GTT lance LNG Optim, une nouvelle solution numérique de "Smart Shipping", permettant aux opérateurs de GNL, armateurs de méthaniers ou de navires propulsés au GNL, de préparer les trajets de leurs navires en vue de réduire leur consommation globale et maîtriser l'évaporation du GNL dans les cuves.

Depuis plusieurs années, le groupe GTT élargit sa gamme de services pour accompagner l'industrie maritime dans sa transformation à la fois digitale et énergétique, avec le lancement de solutions de Smart Shipping permettant d'optimiser la performance énergétique des navires.

La solution LNG Optim, fondée sur l'expertise unique de GTT en matière de gestion de l'évaporation du GNL et développée en collaboration avec les filiales du Groupe, Ascenz, Marorka et OSE Engineering, a d'ores et déjà été adoptée par des acteurs majeurs du transport maritime du GNL.