GTT : la solution de routage météo d'Ascenz Marorka équipera l'ensemble de la flotte de Clean Products Tankers Alliance

(Boursier.com) — Ascenz Marorka1, une société du groupe GTT, annonce que sa solution avancée de routage météorologique a été sélectionnée par Clean Products Tankers Alliance (CPTA) pour équiper l'ensemble de sa flotte. CPTA, un pool de premier plan de pétroliers de taille moyenne, exploite environ 20 navires.

La solution de routage météorologique d'Ascenz Marorka définit les meilleurs itinéraires de navigation en intégrant de multiples paramètres opérationnels, économiques et environnementaux, tout en respectant un large éventail de contraintes opérationnelles et réglementaires. Cette solution est compatible avec différents types de navires, quelle que soit la source de carburant choisie.

CPTA utilise d'ores et déjà la plateforme Smart Shipping d'Ascenz Marorka pour assurer le suivi des performances de sa flotte. Ce nouveau contrat lui donne accès au module de routage météo et au service d'assistance fourni par le centre d'Ascenz Marorka de suivi en temps réel des performances des navires. Ce dernier accueille des experts maritimes possédant une grande diversité d'expertises clés telles que la navigation, la météo, la gestion des performances des navires, la gestion du fret et des opérations liées au GNL, les opérations offshore etc.

Anouar Kiassi, Directeur général d'Ascenz Marorka, a déclaré : "Nous sommes honorés de la confiance que CPTA nous accorde pour l'accompagner dans sa démarche de digitalisation. Nous sommes heureux de travailler main dans la main avec un armateur qui valorise la technologie et l'innovation pour atteindre ses objectifs majeurs de décarbonation."

Jhander Marval, Directeur de CPTA Operations, et Bas Blaak, Directeur de l'efficacité énergétique et du développement durable chez CPTA, ont déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre coopération avec Ascenz Marorka en dotant notre flotte de leur service de routage météorologique. La numérisation et l'innovation sont essentielles pour soutenir notre excellence opérationnelle et atteindre nos objectifs économiques et environnementaux. Cette initiative s'inscrit dans notre stratégie "chaque tonne compte" pour continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre."