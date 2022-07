GTT : la filiale Elogen fournira un électrolyseur à Symbio (Faurecia-Michelin)

(Boursier.com) — Elogen , société du groupe GTT, et Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin, qui conçoit, produit et commercialise des systèmes destinés à la mobilité hydrogène, annoncent la signature d'un contrat pour la fourniture par Elogen d'un électrolyseur PEM d'une capacité initiale de 2,5 MW destiné à la nouvelle usine de piles à combustible de Symbio.

Situé à Saint-Fons près de Lyon, au coeur de la Vallée de la Chimie, la nouvelle usine de Symbio constituera l'un des plus grands sites de production de systèmes de piles à combustible hydrogène en Europe avec une capacité de production totale à terme de 50 000 systèmes par an. Ce vaisseau amiral baptisé SymphonHy abritera par ailleurs le siège social du Groupe, le centre de R&D, la Symbio Hydrogen Academy ainsi qu'un incubateur de start-ups autour de l'hydrogène décarboné.

L'électrolyseur Elogen produira une partie des volumes d'hydrogène dont Symbio aura besoin, notamment pour tester et activer ses systèmes de pile à combustible en fin de processus de fabrication. Il sera conçu de façon modulaire, permettant à Symbio la production d'une tonne par jour d'hydrogène bas carbone.

L'électrolyseur sera livré par Elogen sur le site de Saint-Fons au cours du quatrième trimestre 2023, en phase avec le lancement de la production.