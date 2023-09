GTT : la Chine en renfort

(Boursier.com) — GTT campe sous les 114 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé avoir reçu une commande de la part de son partenaire Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte de Shandong Marine Energy (Singapore) Pte. Ltd.

GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 175.000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le premier et deuxième trimestres 2027.

Portzamparc souligne la dynamique commerciale qui se confirme et le poids croissant de la Chine dans le carnet de commandes, alors que ce pays est aussi le premier consommateur de GNL.