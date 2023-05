GTT : innovation payante

(Boursier.com) — GTT reste stable à 96,35 euros ce mardi, alors que le groupe et Samsung Heavy Industries (SHI) ont reçu une approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification Lloyd's Register pour un nouveau design de méthanier, intégrant le concept à trois cuves développé par GTT et équipé du système de confinement à membrane Mark III Flex. Cette approbation est l'aboutissement d'un projet de développement conjoint (JDP) initié en 2022, visant à concevoir une nouvelle génération de méthaniers...

L'étude du JDP a démontré plusieurs avantages de ce nouveau design pour les armateurs et les affréteurs. Ce concept de méthanier à trois cuves permet d'augmenter la capacité de cargaison de GNL et d'améliorer l'efficacité de la maintenance grâce à la suppression d'un cofferdam, d'un mât tripode et de tous les équipements cryogéniques associés (dômes de liquide et de gaz, vannes, tuyauteries, radars, etc.).

Prouesse technique

Parallèlement, l'amélioration du rapport entre le volume de GNL transporté et la surface de revêtement cryogénique permettra d'atteindre un taux d'évaporation de seulement 0,080% du volume de la cuve par jour avec la technologie Mark III Flex, contre 0,085% du volume quotidien sur les méthaniers actuellement en opération (pour un méthanier de 174.000 m3). En outre, ce concept de méthanier à trois cuves offre un temps de chargement presque équivalent à une configuration standard de méthanier à quatre cuves, grâce à un mât tripode adapté. Au-delà de ces avantages, la suppression d'un cofferdam, d'un mât tripode et de ses équipements associés réduit le poids du navire.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir obtenu cette approbation de Lloyd's Register, aux côtés de notre partenaire de longue date Samsung Heavy Industries, pour ce nouveau design de méthanier à trois cuves, qui inaugure une nouvelle génération de méthaniers. Nous sommes convaincus que ce développement profitera à l'ensemble des acteurs du secteur maritime, en améliorant les performances des méthaniers tout en réduisant leur empreinte carbone."

Youngkyu Ahn, Vice-Président de la division Ingénierie de la construction navale de Samsung Heavy Industries, a souligné : "Samsung Heavy Industries poursuit ses efforts d'innovation, comme en témoigne cette réussite dans le développement d'un nouveau design de méthanier à trois cuves en partenariat avec GTT, approuvé par Lloyd's Register. Ce concept révolutionnaire devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, augmenter la capacité de fret, minimiser les coûts d'exploitation et optimiser l'efficacité de la maintenance, conduisant à une nouvelle génération de méthaniers. Cette réalisation constitue une étape remarquable dans la poursuite de la conception de navires toujours plus innovants, et c'est avec conviction que nous nous engageons à continuer d'explorer et de développer des concepts innovants à l'avenir."

Une nouvelle qui conforte Portzamparc à l'achat en soulignant les efforts payants de 'R&D'. De quoi viser un cours de 122 euros sur le dossier.