GTT : important contrat pour Marorka

(Boursier.com) — Marorka , société du groupe GTT, a signé un important contrat avec un acteur européen majeur du transport maritime de conteneurs pour sa solution de Smart shipping, pour équiper 30 porte-conteneurs en 2023 avec une option pour 30 autres l'année prochaine. Le contrat prévoit l'installation de systèmes automatiques de collecte de données et de logiciels intelligents de gestion et d'optimisation des performances énergétiques et environnementales des navires. Il inclut par ailleurs une option pour équiper cette même flotte d'une solution de routage météo. Depuis plusieurs années, GTT, via ses filiales Ascenz et Marorka, offre une gamme complète de solutions aux armateurs et aux affréteurs pour accompagner l'industrie maritime dans sa transformation numérique et énergétique, rappelle le groupe.