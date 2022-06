GTT : important contrat avec un acteur majeur du transport de gaz liquéfié

(Boursier.com) — Nouvelle commande pour GTT qui vient de signer un contrat d'envergure avec un acteur majeur du transport de gaz liquéfié. GTT aura à installer ses solutions de 'Smart shipping', GTT Digital, d'ici à 2 ans, sur plus de 30 de ses navires. Ce contrat prévoit l'installation et la mise en opération de capteurs, de systèmes de collecte automatique de données et de logiciels intelligents de gestion et d'optimisation de la performance énergétique et environnementale des navires. Le contrat prévoit également l'intervention régulière d'experts de GTT Digital pour réaliser des analyses de données sur-mesure et produire un reporting opérationnel dédié.

Rappelons que depuis plusieurs années, le groupe GTT, à travers ses solutions de 'Smart Shipping', accompagne l'industrie maritime dans sa transformation à la fois digitale et énergétique, en permettant aux armateurs de suivre en temps réel les émissions de leurs navires afin de limiter leur impact environnemental.