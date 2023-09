GTT : GTT Strategic Ventures investit dans bound4blue

(Boursier.com) — GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement du groupe GTT, a mené une levée de fonds d'un montant total de 15,9 millions d'euros pour soutenir le développement de bound4blue, l'expert technologique de systèmes de propulsion automatisés assistés par le vent pour le transport maritime. Le tour de table comprend notamment la participation du Conseil européen de l'innovation, de Louis Dreyfus Company Ventures et de Shift4Good. A l'issue de cette opération, GTT détient environ 9% des droits de vote de la société.

Les nouveaux investisseurs rejoignent les actionnaires existants de bound4blue, dont l'Ocean Born Foundation et le Centre pour le développement de la technologie et de l'innovation, à travers l'initiative de co-investissement du programme Innvierte.

Société technologique fondée en 2014, bound4blue développe des systèmes de propulsion assistés par le vent (WAPS1), appelés " ailes aspirées ", qui permettent aux armateurs et aux exploitants de navires de réduire leur consommation de carburant, pour un transport maritime plus durable et économiquement efficace.

La technologie développée par bound4blue, dérivée de la " turbovoile " conçue par le Commandant Cousteau dans les années 1980, est une solution facile à installer, nécessitant un minimum de maintenance et un retour sur investissement inférieur à cinq ans, et ce sur une large variété de navires (méthaniers, vraquiers, pétroliers, navires rouliers2, navires conventionnels, ferries et navires de croisière).

Les ailes devraient permettre de considérablement réduire les coûts de carburant des navires et jusqu'à 30% des émissions de CO2 sur les routes commerciales favorables. Elles permettent également aux navires de renforcer le respect des mesures de l'Organisation maritime internationale visant à réduire l'intensité carbone du transport maritime international.

La technologie de bound4blue est actuellement installée sur trois navires, dont le plus récent est l'EEMS Traveller, un cargo exploité par l'armateur néerlandais Amasus Shipping et équipé de deux ailes aspirées de 17 mètres de haut. bound4blue a également récemment annoncé un partenariat pour installer son système sur un chimiquier, ce qui en fait le premier navire-citerne au monde à exploiter cette technologie.