GTT grimpe, un analyste en renfort

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT gagne 3,6% désormais à 96,9 euros dans un marché actif ce lundi, au plus haut en bourse, le dossier figurant parmi les favoris d'Oddo BHF - qui vient de doper son objectif de cours de 102 à 120 euros et évoque notamment les dernières commandes signées par le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Oddo reste évidemment à l'achat sur la valeur. Le titre a même franchi les 100 euros en tout début de séance ! La valeur ne fait toutefois pas l'unanimité chez les spécialistes de la place, avec quatre avis acheteurs, contre trois à conserver (ou équivalents) et un à la vente, selon les données de Bloomberg. Jeudi, AlphaValue avait d'ailleurs livré un avis à 'alléger' assorti d'une cible de 88 euros. Société Générale avait auparavant livré une recommandation à 'conserver', fixant sa cible à 95 euros.