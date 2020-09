GTT : grimpe, du soutien

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — A contre-courant désormais, GTT avance de 1,1% à 82,4 euros sur la place parisienne. À la suite d'un 'roadshow' avec le management auprès d'investisseurs US, Oddo BHF confirme sa conviction sur le titre ('achat') qui figure dans sa sélection de valeurs Midcaps pour le second semestre.

A la sortie d'excellents semestriels, le discours du management reste extrêmement confiant pour le moyen terme... La valorisation reste toujours modeste (14.5x l'EBITDA 2021) au regard des performances attendues, de l'activité sécurisée pour 2021/22/23, du potentiel de croissance des nouveaux marchés (GNL carburant...) et de la flexibilité du business model, souligne le broker. L'objectif est rehaussé de 85 à 92 euros.

La SocGen a de son côté confirmé son avis 'acheter' et sa cible de 91 euros.