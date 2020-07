GTT grimpe après une nouvelle commande

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT bondit de 5% à 71,3 euros après avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering portant sur la conception des cuves de deux unités flottantes de stockage GNL, les plus grandes unités jamais construites, pour le compte de la société russe GTLK. Portzamparc estime ce contrat supérieur à 35 ME et note que les commandes sont enfin de retour. A l''achat' sur la valeur, la maison de bourse vise 92,9 euros.