GTT franchit une étape importante dans le domaine du transport d'hydrogène liquide

(Boursier.com) — GTT a reçu deux approbations de principe (AIP1) de la société de classification de premier plan DNV pour la conception d'un système de confinement de type membrane pour l'hydrogène liquéfié (LH2) ainsi que pour la conception préliminaire d'un hydrogénier. Ces approbations s'inscrivent dans le cadre de l'accord conclu avec Shell, annoncé en février 20222, et ouvrent la voie aux prochaines étapes du projet.

Dans le cadre de la transition énergétique vers un futur sans carbone, la capacité de transporter de très grands volumes d'hydrogène sous forme liquéfiée, à -253oC, constitue l'un des défis technologiques à relever pour établir une chaîne d'approvisionnement en hydrogène fiable, efficace et compétitive.

Les autorisations de principe délivrées par DNV valident les avancées technologiques de GTT en matière de confinement du LH2 et sur la conception préliminaire d'un hydrogénier.

Le groupe GTT a conçu un système de confinement du LH2 qui répond aux exigences réglementaires actuelles et anticipe les évolutions futures, les exigences relatives au transport et à la cargaison de l'hydrogène étant en cours de développement par l'Organisation Maritime Internationale.

Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'avoir reçu ces approbations de la part de DNV, avec qui GTT entretient une collaboration étroite depuis de nombreuses années. Notre projet de développement d'hydrogénier avec Shell est très prometteur et cette première étape confirme la fiabilité et la pertinence de nos solutions ainsi que notre détermination à rendre cette technologie viable et rapidement disponible pour les acteurs du transport maritime et de l'énergie."