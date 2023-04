GTT : forte hausse des revenus sur le T1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2023 de GTT s'élève à 79,9 ME, en hausse de 17,2% par rapport au premier trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 73,5 ME, en augmentation de 19% par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.

Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 66,2 ME, en hausse de 23%. A noter que le nombre de méthaniers en construction va significativement augmenter à compter du deuxième trimestre 2023, générant ainsi des revenus supplémentaires, notamment au second semestre.