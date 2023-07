GTT : Forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats

(Boursier.com) — GTT , l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2023.

GTT annonce un niveau de commandes élevé avec 42 méthaniers et 1 FLNG. Le Chiffre d'affaires semestriel est de 177,8 ME et l'EBITDA de 104,2 ME. De quoi confirmer les objectifs 2023 du groupe. L'acompte sur dividende sera de 1,85 euro par action, en hausse de 19,4% par rapport à l'acompte de 2022.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : " Avec un total de 42 commandes de méthaniers et une commande d'unité de liquéfaction de GNL, la performance commerciale de GTT au premier semestre 2023 est toujours très soutenue, dans le sillage d'une année 2022 exceptionnelle. La demande de GNL reste particulièrement forte, comme l'illustre le nombre de contrats d'approvisionnement à long terme conduisant à de nombreuses décisions finales d'investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction, et à des besoins additionnels de méthaniers.

Le groupe GTT poursuit son effort constant de 'R&D' et d'innovation, comme en témoigne l'obtention, au cours du premier semestre 2023, de plusieurs nouvelles approbations de la part de sociétés de classification, notamment dans le domaine des carburants alternatifs. Confirmant son ancrage technologique dans le domaine de l'hydrogène, GTT a par ailleurs signé un nouveau partenariat pour le développement d'un concept d'hydrogénier de très grande capacité.

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 affiche une hausse de 23,3% par rapport à celui du premier semestre 2022, et les résultats s'inscrivent en forte hausse, le Groupe commençant à bénéficier des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022. Ainsi, compte tenu des plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses perspectives de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'ensemble de l'exercice 2023. Nous proposons également un acompte sur dividende de 1,85 euro, reflétant les bons résultats du Groupe."