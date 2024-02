GTT : flambe, tous les feux sont au vert

(Boursier.com) — Porté par de très solides résultats, GTT s'envole de 8,5% à 138 euros, au plus haut niveau depuis août 2022. A fin décembre 2023, le groupe dispose d'une très forte visibilité sur son chiffre d'affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d'affaires futur cumulé qui s'établit au niveau record de 1,815 milliard d'euros sur la période 2024-2029 (516 ME en 2024, 628 ME en 2025, 464 ME en 2026 et 206 ME de 2027 à 2029).

En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT vise cette année : un chiffre d'affaires consolidé compris dans une fourchette de 600 à 640 ME ; un Ebitda consolidé compris entre 345 et 385 ME ; un objectif de distribution, au titre de l'exercice, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé. En outre, le Conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 4,36 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 40,6%.

Oddo BHF parle de résultats de très bonne facture alors que les nouvelles guidances confortent une accélération de l'activité en 2024. Sur la base de ses nouvelles estimations, la valorisation (12x l'EBITDA 2024e) reste modérée (0,5x le TMVA attendu) et le broker en profite pour remonter sa cible de 160 à 170 euros. Le titre a intégré sa Sélection Midcap semestrielle.

Portzamparc passe de son côté à l''achat' sur la valeur en visant 144,8 euros. "Les résultats ressortent supérieurs à nos attentes, pourtant en haut de consensus et en haut de fourchette des guidances", affirme la maison de bourse qui souligne que les résultats du groupe pourraient tripler entre 2022 et 2025.