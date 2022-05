GTT : fin de série, prises de profits appuyées

(Boursier.com) — A contre-courant, GTT décroche de 8,4% à 122,2 euros à la mi-journée à Paris. Le titre de la société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes de confinement pour le transport par voie maritime et le stockage en conditions cryogéniques du GNL subit des prises de profit appuyées après avoir aligné 11 séances consécutives de progression, avec plus de 21% de gains à la clef. De loin la plus longue série haussière du titre depuis son arrivée sur la place parisienne en 2014.

Le marché est majoritairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 5 analystes sont à l''achat', 2 à 'conserver' et 1 seul à la vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 127,86 euros.