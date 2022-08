GTT : et maintenant ?

(Boursier.com) — GTT remonte de 0,3% à 132,40 euros ce mercredi, alors que l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés a annoncé ses résultats pour le premier semestre 2022... Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 144,2 ME et l'EBITDA à 79,7 ME. L'Activité principale passe par 88 commandes de méthaniers (vs 68 sur l'année 2021). GNL carburant représente 38 commandes de porte-conteneurs (vs 27 sur l'année 2021). L'acompte sur dividende est de 1,55 euro par action.

Parmi les avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 130 à 150 euros avec un avis à 'surperformer'. "Au final une publication sans surprise, que ce soit sur les guidances 2022 (nous étions déjà en bas de guidance) que sur la confiance dans les perspectives à long terme" a commenté de son côté Portzamparc dont les scénarii sont peu modifiés à ce stade, tout comme le TP de 129 euros...