GTT : et maintenant ?

GTT : et maintenant ?









Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT reperd 1,3% ce mercredi à 69,80 euros en bourse de Paris. Le groupe a publié un CA légèrement supérieur aux attentes (82 ME -20%). Par division les redevances issues des constructions sont ressorties en retrait de 17% à 87,5 ME sur une base très élevée (+49% vs T1 19) et les Services progressent de 55% à 4,7 ME suite notamment aux acquisitions.

GTT a également annoncé avoir reçu une commande de Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers de 174.000 m3 pour le compte d'un armateur asiatique. Cela porte à 8 les commandes reçues depuis le début de l'année (deux méthaniers au T1 et un méthanier de 79.960 m3 au T2, deux éthaniers de 98.000 m3), auxquelles il faut rajouter la commande reçue par Elogen. Les guidances 2021 (CA 285 à 315 ME, EBITDA 150 à 170 ME, pay-out 80% min) sont confirmées.

Portzamparc parle d'une publication sans surprise : "notre scénario annuel (CA 302,5 ME -24%, EBITDA 165 ME -32%, 25 prises de commandes de méthaniers) reste inchangé". De quoi viser un cours de 90 euros en restant à l'achat.

Oddo BHF a réitéré pour sa part son conseil à 'surperformer' et sa cible de 100 euros. A court terme, subsiste toujours l'aléa propre au reclassement de la participation de 40% d'Engie, souligne le broker...