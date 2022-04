GTT et Deltamarin reçoivent une approbation de DNV pour leur roulier PCTC au GNL

(Boursier.com) — GTT et son partenaire, le concepteur de navires finlandais Deltamarin, ont reçu une approbation de principe (AiP) de la société de classification norvégienne DNV, pour un design innovant de navire roulier PCTC (Pure Car and Truck Carrier - transporteurs de véhicules légers, camions et engins roulants) propulsé au GNL.

L'approbation a été remise, depuis le siège de la société de classification, à Philippe Berterottière (Président-directeur général de GTT) et à Kristian Knaapi (Directeur commercial de Deltamarin) par Knut Ørbeck-Nilssen (Directeur général de DNV Maritime), dans le cadre du salon maritime Nor-Shipping, qui s'est tenu à Oslo cette semaine.

GTT et Deltamarin ont coopéré au développement d'un nouveau design de navire roulier PCTC Dual-Fuel, capable de transporter 8000 CEU. Ce design propose une nouvelle génération de navires rouliers PCTC, intégrant une cuve GNL à membranes GTT Mark III, ainsi que l'expertise de Deltamarin dans le développement de navires rouliers PCTC de pointe. L'approbation de DNV atteste que ce concept de navire roulier PCTC propulsé au GNL est conforme, et qu'il n'existe pas d'obstacles empêchant sa mise en oeuvre, tant dans la construction que l'opération du navire.

GTT et Deltamarin ont conçu le système GNL le plus compact afin d'optimiser la capacité de cargaison et la consommation d'énergie tout en assurant une autonomie maximale du navire. La pression nominale de 2 bars (barg) du réservoir de GNL permet d'améliorer les capacités de maintien de la pression et d'accroître la flexibilité opérationnelle, notamment lors des opérations de ravitaillement.