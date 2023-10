GTT et Deltamarin obtiennent une AiP du Lloyd's Register pour la conception d'un grand pétrolier novateur

(Boursier.com) — GTT et Deltamarin ont obtenu une approbation de principe (AiP) du Lloyd's Register pour leur conception innovante d'un grand pétrolier (VLCC - Very Large Crude Carrier) 'Dual-Fuel'" propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Ce dernier intègre un réservoir de GNL de 12.500 m3 équipé de la technologie Mark III Flex de GTT.

Ce nouveau design de VLCC dual-fuel propulsé au GNL est conforme aux objectifs environnementaux actuels et futurs. Il est équipé de la membrane Mark III Flex de GTT, qui permet de stocker le GNL de façon sûre et efficace. Le concept développé par GTT vise à maximiser l'autonomie des navires grâce à des réservoirs de grande capacité, permettant aux armateurs et affréteurs de bénéficier d'une navigation commerciale plus longue avec une opération de ravitaillement unique, sans aucun impact sur la capacité de chargement.

Deltamarin et GTT ont exploré différentes configurations et solutions pour intégrer ce réservoir de pointe dans la conception du VLCC. Le projet a permis non seulement de développer un concept de navire propulsé au GNL, mais également d'établir de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions pour les VLCC.

Par rapport aux pétroliers traditionnels propulsés au fioul, ce VLCC propulsé au GNL réduit les émissions de CO2 d'au moins 20%, tout en augmentant le rayon d'action des navires sans compromettre leur capacité de chargement. Cette conception innovante respecte pleinement les réglementations environnementales établies par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) jusqu'en 2030.