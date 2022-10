GTT et CMHI signent un accord d'assistance technique et de licence

(Boursier.com) — GTT a annoncé la signature d'un Accord d'Assistance Technique et de Licence avec China Merchants Heavy Industries-Jiangsu (CMHI-Jiangsu), filiale de China Merchants Industry Holdings, l'un des trois principaux groupes de construction navale en Chine, permettant au chantier de construire des navires utilisant les technologies à membranes développées par GTT. GTT et China Merchant Industry Holdings coopèrent depuis une dizaine d'années, avec un premier accord de service signé en 2013 pour la maintenance et la réparation de méthaniers. Un accord de coopération avait également été initié en 2016 pour l'évaluation de CMHI pour la mise en oeuvre des technologies GTT. Le nouvel accord, d'assistance technique et de licence, est "une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux entreprises, le chantier naval étant désormais autorisé à construire des méthaniers de grande capacité". CMHI-Jiangsu a entamé le processus d'obtention de la licence au début de l'année et l'a obtenue lors de la cérémonie de livraison de la maquette, le 10 octobre.

Philippe Berterottière, PDG de GTT, ajoute : "Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec China Merchants Heavy Industries, l'un des plus grands chantiers navals de Chine. Nous nous attendons à ce que la nouvelle étape de ce partenariat soit un véritable succès, tant dans la construction de méthaniers que sur le marché du GNL carburant, CMHI étant réputé pour la variété de ses constructions navales".