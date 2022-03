GTT est choisi par Eastern Pacific Shipping et Hyundai Samho Heavy Industries

(Boursier.com) — GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de trois porte-conteneurs pour le compte de la compagnie maritime singapourienne Eastern Pacific Shipping (EPS).

Ces trois nouveaux navires, capables de transporter 7.700 conteneurs chacun, seront dotés d'un réservoir de GNL utilisé comme carburant, d'une capacité de 6.000 m3. Ces réservoirs intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. Les livraisons des navires sont prévues au cours du second semestre 2024.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Nous sommes très heureux et fiers que nos partenaires Hyundai Samho Heavy Industries et Eastern Pacific Shipping choisissent à nouveau la technologie GTT, après une première commande de trois navires annoncée plus tôt cette année. La confiance que nous accorde EPS, une compagnie maritime de premier plan dans le domaine du GNL utilisé comme carburant marin, vient souligner la position de référence technologique de GTT sur ce marché et d'acteur clé de la transition énergétique."

Thomas Preben Hansen, Directeur Commercial d'Eastern Pacific Shipping, a déclaré : "Eastern Pacific Shipping est heureux de s'associer à GTT sur ce projet. Le GNL joue un rôle clé dans le programme de carburant marin alternatif d'EPS et sera une ressource essentielle pour la transition énergétique du monde et de l'industrie, vers des solutions énergétiques plus propres. La technologie innovante de GTT fournit l'infrastructure nécessaire pour que nous puissions transporter et utiliser le GNL de manière sûre et efficace. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec GTT alors que nous développons nos efforts de décarbonation et de préservation de l'environnement."