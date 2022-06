GTT : entouré après une nouvelle commande

(Boursier.com) — GTT monte de 1,3% à 119,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a reçu une commande de son partenaire chinois le chantier naval Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, au nom de la société CMES LNG Carrier Investment Inc. Il s'agit du premier projet de construction de méthaniers avec le chantier naval DSIC. Ces deux méthaniers offriront une capacité totale de cargaison de 175.000 m3 par navire et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison des navires est prévue au 3e trimestre 2025 et au premier trimestre 2026.

"Cela fait 56 méthaniers commandés depuis le début de l'année" souligne Portzamparc. "C'est le premier projet avec le chantier naval DSIC... Si les chantiers navals coréens restent largement majoritaires dans la construction de méthaniers, la Chine monte en compétences" poursuit l'analyste qui vise un cours de 123,60 euros sur GTT.