GTT : encore plus haut ?

(Boursier.com) — GTT monte de 1,1% à 114,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a reçu au 3e trimestre une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de 7 nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces méthaniers, qui offriront, chacun, une capacité de cargaison de 174.000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le 3e trimestre 2025 et le 4e trimestre 2026... "Une commande de plus de 50 ME selon nous, qui va nous conduire à relever une nouvelle fois nos attentes après le T3 (27/10)" commente Portzamparc qui vise un cours de 129,70 euros en restant à "conserver" sur le dossier.