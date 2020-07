GTT : encore plus haut...

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — Le spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié GTT grimpe de 3,4% à 77,50 euros, après avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2020 de 203,8 ME, en hausse de 66,2% par rapport au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 197,7 ME, en hausse de 70,9%.

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 136,6 ME au premier semestre 2020, en hausse de 92,7% par rapport au premier semestre 2019. La marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires passe de 57,8% au premier semestre 2019 à 67 % au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel s'est établi à 133,9 ME, soit une augmentation de 94,4%. Le résultat net passe de 56,6 ME au premier semestre 2019 à 115,5 ME au premier semestre 2020 (+104%) et la marge nette de 46,2% à 56,7%.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établit ainsi à 135 unités, dont 112 méthanier. En ce qui concerne le GNL carburant, le nombre de navires en commande au 30 juin 2020 s'élève à 18 unités.

Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'exercice 2020 : un chiffre d'affaires dans une fourchette de de 375 à 405 ME avec un EBITDA de 235 à 255 ME.

Le Conseil d'Administration du 29 juillet 2020 a décidé la distribution d'un acompte sur dividende de 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2020, payable en numéraire le 5 novembre (détachement le 3 novembre).

Portzamparc ne cache pas son enthousiasme en parlant d'une "excellente publication". De quoi viser une guidance en haut de fourchette et revoir ses anticipations d'Ebitda de 255 ME à 259 ME. Le TP grimpe du même coup de 92,90 à 94 euros...