GTT : en forme

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT se distingue en matinée à la faveur d'un gain de 4% à 82,6 euros. Le spécialiste de l'ingénierie navale a dévoilé un chiffre d'affaires sur neuf mois de 305,6 ME, en progression de 53,1%, bénéficiant pleinement du flux de commandes des deux dernières années. Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, le groupe a confirmé ses objectifs 2020, à savoir un chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 ME et un EBITDA consolidé de 235 à 255 ME. Par ailleurs, le management a confirmé sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2020 et 2021, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Oddo BHF évoque une excellente publication et réitère son avis 'achat'. Le groupe demeure positionné sur un marché porteur (poursuite de la croissance du GNL au détriment d'autres énergies fossiles). La valorisation (15,8x l'EV/EBITDA) reste modérée au regard de l'activité sécurisée (livraison en 2025), de la flexibilité du business model, des relais de croissance (GNL Carburant, Hydrogène...) avec un P/O minimum de 80% confirmé. L'objectif est maintenu à 92 euros.

Au-delà d'un CA qui continue sa forte croissance, Portzamparc ('conserver') retient la nouvelle commande de Zvezda (qui avait déjà commandé les 5 mêmes méthaniers fin juin) qui s'ajoute aux 28 commandes reçues depuis début 2020 et offre une bonne visibilité sur le moyen terme. Les éléments de marché (prix spots des méthaniers, demande en GNL en Asie, livraison de GNL...) sont bien orientés. L'objectif est ajusté de 95,4 à 96,4 euros.