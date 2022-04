GTT : Elogen va collaborer avec Sarralle

(Boursier.com) — Elogen , société de GTT, et l'espagnol Sarralle annoncent la signature d'un accord de collaboration pour l'ingénierie, la fabrication, la fourniture et la mise en service d'équipements de génération d'hydrogène vert pour la sidérurgie.

Elogen, leader de l'électrolyse PEM1 spécialisé dans la conception et l'assemblage d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert, et Sarralle, leader mondial de l'ingénierie industrielle, ont signé un accord de collaboration pour l'ingénierie, la fabrication, la fourniture et la mise en service d'équipements de production d'hydrogène vert à destination de l'industrie sidérurgique. Les deux sociétés oeuvreront ensemble pour la conception et la fabrication des équipements de production d'hydrogène vert et pour l'intégration d'électrolyseurs conteneurisés et d'usines d'électrolyse dans l'industrie sidérurgique.