GTT : Elogen signe avec Charbone

(Boursier.com) — Elogen , une société du groupe GTT, annonce la signature d'une lettre d'intention avec Charbone Hydrogène pour fournir des électrolyseurs PEM jusqu'à 100 MW, destinés au marché nord-américain. Elogen fait ainsi état d'une lettre d'intention non contraignante avec Corporation Charbone Hydrogène (Charbone) en vue de la signature, au plus tard le 30 novembre 2022, d'un contrat-cadre d'approvisionnement pluriannuel. En vertu de ce contrat, Elogen fournira à Charbone des électrolyseurs PEM, pour une capacité totale portant jusqu'à 100 mégawatts sur une période de 4 ans (2023-2026), destinés aux projets d'hydrogène vert de Charbone en Amérique du Nord. L'accord-cadre fixera les dates de livraison, les modèles, les quantités et les prix des électrolyseurs PEM à livrer. La lettre d'intention prévoit par ailleurs que Charbone puisse assurer l'assemblage, et/ou la fabrication locale au Canada et aux États-Unis, des électrolyseurs PEM et d'autres composants, sous la supervision d'Elogen.