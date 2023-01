GTT : Elogen est sélectionnée par Enertrag pour la fourniture d'un électrolyseur PEM d'une puissance de 10 MW

(Boursier.com) — Elogen , une société du groupe GTT, annonce avoir signé, en décembre 2022, un contrat avec le spécialiste européen des solutions d'énergies renouvelables ENERTRAG SE. Dans le cadre ce contrat, Elogen concevra et produira un électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) d'une puissance de 10 MW et installera, en 2024, sa technologie sur un site près de Magdeburg, en Allemagne. Il s'agit de l'un des nombreux projets d'hydrogène vert actuellement développés par ENERTRAG dans le nord et le centre de l'Allemagne.

L'électrolyseur Elogen permettra de produire jusqu'à quatre tonnes d'hydrogène vert par jour, l'énergie électrique nécessaire à l'électrolyse provenant exclusivement de sources renouvelables.

L'électrolyseur permettra au système de production électrique de compenser les fluctuations des énergies de source éolienne et solaire. L'hydrogène vert produit contribuera à décarboner l'industrie lourde et le transport routier sur longue distance, à produire de l'électricité en cas de "Dark doldrums1" et, à moyen terme, à alimenter les pipelines dédiés à l'hydrogène du gestionnaire du réseau de transport de gaz ONTRAS.

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général d'Elogen, commente : "Nous sommes particulièrement fiers que la technologie d'électrolyse à membrane Elogen ait été choisie pour ses performances par ENERTRAG, un acteur européen de référence en matière de solutions d'énergies renouvelables innovantes. Il s'agit par ailleurs d'une étape importante pour Elogen puisque ce contrat porte sur un électrolyseur d'une capacité de 10 MW, venant confirmer la montée en puissance de notre technologie sur des projets d'envergure."