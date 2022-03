GTT : Elogen annonce avoir été sélectionnée par Storengy

(Boursier.com) — Elogen , société du groupe GTT, annonce avoir été sélectionnée par Storengy dans le cadre du projet, développé par la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, d'exploitation de l'unité de dépollution des eaux usées de Lescar et de construction d'unités de méthanisation et de méthanation.

Elogen concevra et produira un électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) d'une puissance de 1 MW, et pouvant fonctionner en pointe à 1,3 MW. Destiné à l'unité de méthanation, l'électrolyseur Elogen sera livré au cours du premier semestre 2023.

La production de méthane de synthèse sera réalisée au moyen d'un procédé technologique innovant de méthanation catalytique. Ce procédé permettra de transformer la totalité du dioxyde de carbone, émis par l'unité de méthanisation présente sur le site, en méthane de synthèse, grâce à l'utilisation de l'hydrogène produit par l'électrolyseur Elogen.

Le projet, développé par la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, permettra de produire 10 énergies et ressources1 à partir des eaux usées de Lescar, et s'inscrit dans la perspective de l'objectif qu'elle s'est fixée d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.