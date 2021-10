GTT : dynamisme confirmé

(Boursier.com) — GTT monte de 0,3% ce vendredi à 64,95 euros, alors que le groupe a annoncé avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'armateur coréen Hyundai LNG Shipping Co., LTD. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design et les prestations d'ingénierie associées des cuves de ce méthanier qui offrira une capacité de cargaison de 174.000 m3 et intégrera le système de confinement à membranes NO96 GW, développé par GTT. La livraison du navire interviendra au cours du premier semestre 2024.

Portzamparc parle d'une année "dynamique" pour GTT, qui continue d'étoffer son carnet de commandes (619 ME fin juin)... "Ces commandes ne contribueront pas en 2021 et très peu en 2022", rappelle toutefois l'analyste qui vise un cours de 82 euros avec un avis à "renforcer" sur le dossier.