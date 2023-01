GTT : du nouveau !

(Boursier.com) — GTT a obtenu une Approbation de Principe (AiP) de Lloyd's Register, l'un des principaux fournisseurs de services de classification et de conformité aux industries marine et offshore. Cette AiP a été accordée, dans le cadre d'une Enquête de Classe, pour l'utilisation d'une solution digitale innovante d'évaluation de l'activité de ballottement, afin d'optimiser la maintenance des systèmes de confinement à membranes de GNL.

Le projet d'approbation a été mené en étroite collaboration avec Shell International Trading and Shipping Company Limited (STASCO) dont l'expérience opérationnelle a permis de valider les cas d'usage.

Cette solution digitale s'appuie sur la technologie "Sloshing Virtual Sensor" de GTT, utilisant un jumeau numérique1 de réservoir, également conçu par GTT, et les données opérationnelles en temps réel des unités flottantes (FSRU2, FLNG3 et LNGC4) pour suivre l'évolution des paramètres critiques pour l'intégrité du réservoir.

Combinée à une analyse de risque appropriée, cette solution digitale peut prendre en charge des Plans d'Inspection Alternatifs visant à optimiser la maintenance des réservoirs en prolongeant la période d'inspection des réservoirs tout en respectant des normes de sécurité strictes. Cela se traduira par une flexibilité opérationnelle accrue et des économies substantielles pour les armateurs et les affréteurs.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Cette Approbation de Principe est une étape importante dans la validation de cette technologie numérique de pointe. L'intelligence artificielle combinée à l'expertise de GTT dans le domaine du GNL a permis de développer cette solution unique pour aider les armateurs et les affréteurs à réduire leurs coûts opérationnels sans compromettre la sécurité des navires. Nous sommes convaincus que cette solution a le potentiel pour devenir un standard de l'industrie dans les années à venir."