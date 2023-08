GTT : des analystes voient (nettement) plus haut !

(Boursier.com) — GTT grimpe de près de 1% à 111,80 euros ce mardi, alors que l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés a annoncé un niveau de commandes élevé avec 42 méthaniers et 1 FLNG. Le Chiffre d'affaires semestriel est de 177,8 ME et l'EBITDA de 104,2 ME. De quoi confirmer les objectifs 2023 du groupe. L'acompte sur dividende sera de 1,85 euro par action, en hausse de 19,4% par rapport à l'acompte de 2022.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 136 à 145 euros avec un avis à 'surperformer'. Portzamparc parlait de son côté d'une "très bon premier semestre", alors même que la croissance va accélérer au S2... "Nous attendons pour 2023 un CA de 396 ME (+29%) et un EBITDA de 213 ME (+32%). Au-delà, GTT va connaître des années particulièrement fastes selon nous, avec des CA de respectivement 596 ME (+51%), 685 ME et 601 ME pour 2024, 2025 et 2026, des niveaux déjà largement sécurisés par le carnet de commandes (c.90% pour 2024 et 2025). Nos prévisions 204-2025 sont supérieures à celles du consensus de place... Notre TP est légèrement relevé à 123,6 euros" concluait l'analyste.