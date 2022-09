GTT : défie la torpeur ambiante

(Boursier.com) — A contre-courant, GTT s'adjuge 2,6% à 118,1 euros sur la place parisienne. Outre la nette remontée des cours du brut après le discours de Vladimir Poutine, le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié est soutenu par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 150 à 155 euros tout en maintenant son avis 'surperformer'. L'analyste parle d'un acteur atypique et spécifique pour surfer sur la thématique énergétique avec une forte croissance pour le 'core business' et 2 principaux relais de croissance : le GNL Carburant et l'Hydrogène. Il table sur une nette accélération de la croissance dès 2023 et un TMVA de l'EBITDA de 26% pour la période 2022-2025.