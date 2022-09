GTT : courant porteur

(Boursier.com) — GTT monte de 2% à 113,20 euros après avoir été choisi par son partenaire le chantier naval coréen DSME pour la conception des cuves de dix nouveaux méthaniers, dont huit pour le compte de deux armateurs asiatiques et deux pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves de ces dix méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174.000 mètres cubes, et intégreront les systèmes de confinement à membranes NO96 L03+ et NO96 GW développés par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le premier trimestre 2025 et du troisième trimestre 2026.

Gigafactory en vue

Par ailleurs, "le projet de gigafactory d'électrolyseurs PEM d'Elogen (groupe GTT), approuvé par la Commission Européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC Hydrogène (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) en juillet 2022, bénéficiera d'une subvention maximale de 86 ME... Le montant n'avait pas été communiqué jusque-là, il est donc très significatif" souligne Portzamparc qui rappelle que le site de Vendôme, dans la région Centre-Val-de-Loire, a été pré-selectionné par Elogen pour l'implantation de cette gigafactory.

"Ce site doit être opérationnel en 2025 pour atteindre une capacité de 1 GW à horizon 2030. À travers l'activité historique de méthaniers mais aussi le GNL carburant et les électrolyseurs, GTT profite du contexte géopolitique et énergétique actuel" poursuit l'analyste qui vise un cours de 129,70 euros sur le dossier.