GTT : coup d'arrêt

(Boursier.com) — GTT abandonne 3% à 146,5 euros en matinée, victime d'une note de Berenberg. Le broker a dégradé le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL à 'conserver' en visant 150 euros. Le groupe a publié de solides résultats le 26 février, avec des comptes du deuxième semestre 2023 et des prévisions pour l'exercice 2024 en avance sur le consensus. Les actions ont réagi positivement, en hausse de près de 20% depuis. Même si le broker continue de croire que GTT constitue un acteur solide face à la demande croissante de gaz naturel liquéfié, il pense que le rapport rendement/risque est désormais plus équilibré. L'action se négocie respectivement sur un PE de 20/16x et un rendement en dividende de 4%/5% pour 2024-2025. Compte tenu de la solide performance récente du titre, l'analyste préfère prendre ses gains.