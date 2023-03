GTT : contrat salué

(Boursier.com) — GTT monte de 1% à 102 euros, alors que Marorka, société du groupe, a signé un important contrat avec un acteur européen majeur du transport maritime de conteneurs pour sa solution de 'Smart shipping', pour équiper 30 porte-conteneurs en 2023 avec une option pour 30 autres l'année prochaine.

Le contrat prévoit l'installation de systèmes automatiques de collecte de données et de logiciels intelligents de gestion et d'optimisation des performances énergétiques et environnementales des navires. Il inclut par ailleurs une option pour équiper cette même flotte d'une solution de routage météo. Depuis plusieurs années, GTT, via ses filiales Ascenz et Marorka, offre une gamme complète de solutions aux armateurs et aux affréteurs pour accompagner l'industrie maritime dans sa transformation numérique et énergétique, rappelle le groupe.

"Entre 2018 et 2022, notamment grâce aux acquisitions d'Ascenz et Marorka, GTT est fortement monté en puissance sur les services digitaux pour les armateurs et affréteurs" commente Portzamparc... "Le nombre de souscriptions est ainsi passé de 45 à 371. Le contrat annoncé est donc important, mais le potentiel de marché adressable reste immense (60.000 navires cibles). Les services ont progressé de 33% en 2022 et représentent 8% du CA de GTT" poursuit l'analyste qui vise un cours de 129 euros en restant acheteur sur le dossier.