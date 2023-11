GTT : contrat majeur

(Boursier.com) — GTT monte de 1,2% à 121,30 euros, alors que le groupe a reçu une commande de la part de son partenaire coréen le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de 17 nouveaux méthaniers, pour le compte d'un acteur de premier plan du GNL. GTT réalisera le design des cuves de ces 17 méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174.000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le 1er trimestre 2027 et le 3e trimestre 2029...

Portzamparc parle d'un contrat "majeur" en provenance certainement du Qatar. De quoi évaluer le 'deal' à quelque 100 ME et revoir son objectif de cours de 126,1 à 127,4 euros.