GTT : contrat de services avec Eastern Pacific Shipping

(Boursier.com) — GTT a signé un contrat-cadre de prestations de services avec la société leader de transport maritime Eastern Pacific Shipping (EPS) et sa filiale de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) CoolCo. GTT assistera EPS et CoolCo dans la maintenance et l'exploitation d'une flotte de 33 navires, composée de 24 méthaniers opérés par Coolco, 6 éthaniers de grande capacité et trois porte-conteneurs propulsés au GNL opérés par EPS, tous étant équipés des technologies Mark III ou NO96 développées par GTT.

Ce contrat prévoit une assistance technique sur site des équipes GTT durant les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et les services d'ingénierie. EPS et CoolCo bénéficieront également d'un accès à la hotline d'urgence HEARS, qui permet aux armateurs et à leurs équipages de contacter des experts GTT 24h/24 et 7j/7 pour proposer des solutions opérationnelles.

"Nos services de support sur mesure, adaptés aux besoins de nos clients, nous permettent de garantir une efficacité et une sécurité maximales pour les navires en opération. Ce gage de confiance vient renforcer la relation de long terme que nous entretenons avec EPS et CoolCo", commente Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.