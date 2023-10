GTT : contrat de maintenance pour des porte-conteneurs CMA CGM

(Boursier.com) — Le groupe GTT a annoncé la signature d'un nouveau contrat-cadre de prestations de services avec la compagnie maritime CMA CGM. GTT assistera CMA CGM dans la maintenance et l'exploitation de 49 porte-conteneurs propulsés au GNL et équipés des technologies Mark III, Mark III Flex et Recycool de GTT.

Ce contrat prévoit une assistance technique sur site des équipes GTT durant les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et les services d'ingénierie. De plus, GTT Training proposera un programme de formation complet destiné au personnel à terre ainsi qu'aux membres d'équipage des navires de CMA CGM. Ce programme inclura une formation spécifique au GNL.

GTT équipera aussi ces navires de systèmes de collecte de données à haute fréquence de la société Ascenz Marorka afin de surveiller et d'optimiser leurs performances opérationnelles, tout en réduisant continuellement leurs émissions et consommation d'énergie.