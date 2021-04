GTT confirme ses objectifs 2021

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021 de GTT s'élève à 87,6 ME, en baisse de 15% par rapport au premier trimestre 2020, lequel bénéficiait pleinement de l'afflux de commandes de 2018 et 2019. Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'élève à 82,8 ME, en baisse de 17%. Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 72,2 ME, celles des FSRU à 3,4 ME, celles des FSU à 2,0 ME et celles des FLNG à 0,7 ME. Les autres redevances affichent une progression significative par rapport à 2020. Elles proviennent notamment du GNL carburant pour 3,1 ME (+81%) et des GBS pour 1 ME (+93%).

Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 4,7 ME, en hausse de 55% par rapport au premier trimestre 2020, grâce notamment aux acquisitions réalisées.

Depuis le 1er janvier 2021, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 147 unités, a évolué de la façon suivante : 19 livraisons de méthaniers, 4 livraisons d'éthaniers, 1 livraison de FSRU et 2 commandes de méthaniers. Au 31 mars 2021, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établit ainsi à 125 unités, dont 105 méthaniers, 5 éthaniers, 2 FSU, 3 FSRU, 1 FLNG et 3 GBS, ainsi que 6 réservoirs terrestres.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec les livraisons de deux porte-conteneurs géants de CMA CGM, le nombre de navires en commande au 31 mars 2021 s'élève à 12 unités.

En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2021, soit un chiffre d'affaires consolidé 2021 dans une fourchette de 285 à 315 millions d'euros, un Ebitda consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions, un dividende au titre de 2021 correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.