GTT : confirmation des ambitions annuelles

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de GTT s'élève à 102,5 ME, en hausse de 74 % par rapport au premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'élève à 99,4 ME, en hausse de 80%.

Les redevances des méthaniers augmentent de 88% à 86,9 ME, et celles des FSRU de 80% à 9,4 ME. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 bénéficie pleinement de l'afflux de commandes de 2018 et 2019.

Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 3 ME, en baisse de 14% par rapport au premier trimestre 2019, en raison de la baisse des prestations de maintenance et d'assistance aux navires en opération, due notamment aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Les autres activités de services affichent toutes une progression significative, certification des fournisseurs, formation et études de pré-ingénierie.

En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, la société confirme ses objectifs pour l'exercice 2020, soit un chiffre d'affaires consolidé 2020 dans une fourchette de 375 à 405 ME, un EBITDA consolidé dans une fourchette de 235 à 255 ME et un montant de dividende, au titre des exercices 2020 et 2021, correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.