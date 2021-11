GTT Communications Inc : partenariat avec Palo Alto Networks

(Boursier.com) — GTT Communications Inc, leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce un partenariat dans les services managés de sécurité avec Palo Alto Networks, leader mondial de la cybersécurité, pour sa nouvelle plateforme SASE améliorant la sécurité, l'efficacité et le contrôle des réseaux d'entreprise.

Ce partenariat va permettre d'utiliser les plus importants réseaux du marché avec les fonctionnalités de sécurité des deux entreprises afin de renforcer la sécurité des accès réseau et l'utilisation d'applications cloud quel que soit le lieu de connexion et le terminal utilisé, les entreprises s'adaptant de façon dynamique aux besoins du mode de travail hybride. IDC estime que 53% des travailleurs pensent poursuivre le télétravail, au moins partiellement, depuis qu'il s'est imposé en période de pandémie.

La nouvelle plateforme SASE de GTT, qui utilise Palo Alto Networks Prisma(R) Access, va déployer un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité à partir d'une interface cloud unique qui protège le trafic de toutes les applications, offrant ainsi une connectivité fluide au réseau mondial Tier 1 de GTT, afin d'offrir la meilleure performance applicative possible et la meilleure expérience pour les utilisateurs. Les fonctions intégrées de réseau et de sécurité réduisent la complexité, augmentent les contrôles centralisés et leur efficacité, améliorent la performance et la latence du réseau, et permettent à l'entreprise d'adopter une approche "Zero Trust" pour l'accès réseau en limitant les vulnérabilités dues au travail distant. Avec la nouvelle plateforme SASE de GTT, l'accès au réseau sera basé sur l'identité, le terminal utilisé et l'application de l'utilisateur - et non plus sur l'adresse IP ou la localisation physique - pour un réseau fluide et sécurisé entre les utilisateurs, les clouds publics et privés, et le data center de l'entreprise.