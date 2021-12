GTT Communications : du nouveau avec Barry Callebaut

(Boursier.com) — GTT Communications Inc, leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce que Barry Callebaut, le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a choisi le SD-WAN managé de GTT pour connecter 131 sites dans plus de 30 pays répartis sur 6 continents. La solution SD-WAN de GTT intègre la technologie VMware SD-WAN(1) avec le backbone Internet mondial de premier plan de GTT afin de fournir une connectivité cloud directe et privée, qui améliore la performance des applications critiques.

La mise en place de la solution SD-WAN de GTT est la quatrième génération de WAN installée chez Barry Callebaut, qui a entamé une transformation de son réseau MPLS vers un SD-WAN à grande échelle. La solution de SD-WAN managé de GTT permet à Barry Callebaut d'augmenter le niveau d'automatisation et de gestion centralisée du réseau, apportant un meilleur contrôle de bout-en-bout et une plus grande performance pour les applications, avec une plateforme réseau demandant peu d'intervention et augmentant la flexibilité.

De plus, elle réduit le coût total de possession du réseau et augmente la bande passante de plus de 77%, garantissant ainsi un réseau dimensionné pour le futur. GTT s'est occupé de la conception, de la configuration, et de la mise en place de la solution sur tous les sites de Barry Callebaut, finissant même le déploiement avant la date prévue. L'inclusion de l'offre complète de services managés de GTT assure une expérience mondiale cohérente.