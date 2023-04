GTT : commandes en soutien

(Boursier.com) — GTT monte de 0,7% à 96,85 euros ce mercredi, alors que le groupe a reçu au 1er trimestre deux commandes de la part de son partenaire le chantier naval coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering pour la conception des cuves d'un total de 3 nouveaux méthaniers, deux pour le compte d'un armateur européen et le 3e pour le compte d'un armateur asiatique.

GTT réalisera le design des cuves de ces 3 méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison de 174.000 m3 et intégreront un système de confinement à membranes NO96 GW, développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le 1er et le 2e trimestres 2027.

"Ce deal porte à 17 le nombre de méthaniers commandés depuis début 2023, soit 120 ME, + 1 FLNG (10 ME). Rappelons que GTT attend entre 400 et 450 unités sur les 10 prochaines années (440 dans notre scénario)" commente Portzamparc qui vise un cours de 129 euros en restant à l'achat sur le dossier.